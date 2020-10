IRCTC/Indian Railways: देश भर में उत्सव का माहौल है. भारतीय रेलवे भी इसे देखते हुए 30 नवंबर तक 392 त्योहार स्पेशल ट्रेंस चला रही है. इस खबर के आने के बाद कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आईं, जिनमें दावा किया जा रहा था कि रेलवे किराया बढ़ाने जा रहा है. ये बढ़ोत्तरी त्योहारी ट्रेनों के किराए में होगी. Also Read - Fact Check: UPSC सिविल परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों की उम्र सीमा होगी 26 साल, जानें वायरल दावे का सच...

ये खबरें आते ही वायरल हो गईं. लोगों को समझ नहीं आया कि बढ़ा किराया उनसे लिया जा रहा है या जल्द लिया जाना है. इसके बाद रेल मंत्रालय ने बयान जारी किया है. Also Read - IRCTC News / Indian Railways Fare: रेलवे की कमाई का जरिया बनीं ये ट्रेनें, पटना से दिल्ली के किराये में 400 की वृद्धि!

इस बयान में कहा गया है कि इस तरह की खबरें ‘गलत’ हैं व भटकाने वाली हैं. रेलवे की फिलहाल त्योहारी ट्रेनों में किराया बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. Also Read - Mumbai Local News today 21 October 2020: मुंबई लोकल में आज से हुआ ये अहम बदलाव, महिलाओं के लिए टाइमिंग तय

रेलवे ने ये भी कहा है रेलवे त्योहार और छुट्टियों के लिए जो ट्रेन चलाता है वह दूसरी ट्रेंस से अलग होती हैं. इनका किराया आमतौर पर नहीं बढ़ाया जाता और ना ही बढ़ाने की कोई योजना है.

News regarding hike in rail passenger fare during festival season is misleading & erroneous. As per rules, fare for special trains run during peak demand seasons like festival season, summer holiday season is different&higher than regular mail/express time-tabled trains: Railways

— ANI (@ANI) October 21, 2020