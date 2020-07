Irctc Real Heroes: रेलवे सुरक्षा बल की चुस्ती और मुस्तैदी से जुड़ा ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख आप इनके जज्बे को सलाम किए बिना नहीं रह सकेंगे. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. Also Read - Indian Railways Latest News: भारतीय रेलवे शुरू करेगा 44 नई 'वंदे भारत ट्रेन', जानें कब से आसान होगा सफर

ये वीडियो मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन का है. यहां रेलवे सुरक्षा बल की मुस्तैदी के कारण एक शख्स की जान बची. ये सब इतना अचानक हुआ कि लोग हैरान रह गए.

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को चलती ट्रेन से अचानक एक 52 वर्षीय यात्री उतरा. पर उसका पैरा फिसला और वो सीधे प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच फिसल गया.

ये देखते ही उस समय ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवान के. साहू और महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान सोमनाथ महाजन भागे और इससे पहले की हादसा होता उस शख्स को खींच लिया.

देखें वीडियो-

#WATCH On duty Railway Protection Force personnel K Sahu and Maharashtra Security Force personnel Somnath Mahajan at Kalyan railway station saved the life of a 52-year old passenger, who slipped between the platform and track as he de-boarded from a moving a train yesterday. pic.twitter.com/rmd0OuMzEy

— ANI (@ANI) July 29, 2020