IRCTC REAL HERO: रेलवे कर्मचारी लोगों की सेवा में किस तरह जुटे हैं इसका उदाहरण फिर देखने को मिला है. एक RPF जवान ने मिसाल पेश कर दी है. लोग इसकी खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं. Also Read - Irctc Shramik Trains: ट्रेन में नहीं मिली सीट, परेशान लल्लन बढ़ई ने बचत से खरीद डाली कार, पहुंचा घर

ये वाक्या है भोपाल रेलवे स्टेशन का. जहां एक महिला यात्री ने अपनी बच्ची के लिए दूध माँगा तो RPF जवान ने उन्हें मदद पहुंचाई. Also Read - IRCTC Indian Railway: रेलवे में पाना है कंफर्म टिकट, तो अपनाएं ये तरीका, बुक हो जाएगी सीट

बच्ची भूख से तड़प रही थी. मासूम के लिए दूध लाने चलती ट्रेन के साथ जवान दौड़ा. स्टेशन पर लगे CCTV में ये तस्वीरें कैद हो गईं. Also Read - IRCTC Indian Railway: घर जाने के लिए नहीं मिल रही कंफर्म टिकट, तो फौरन अपनाएं ये तरीका और बुक करें अपनी सीट

बाद में पता चला कि आरपीएफ जवान का नाम इंदर यादव है. उसने अपनी जान पर खेलकर एक मासूम की मदद की है.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी तारीफ की है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं.

Every Railway employee is working diligently in the service of Mankind in this Corona crisis.

One such example was presented by an RPF jawan,when a female passenger asked for milk for her baby,the RPF jawan helped her but this will never cover up by our mainstream media

