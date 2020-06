नई दिल्ली: 7 साल की जन्नत द्वारा देश दुनिया की ‘जन्नत’ बचाने की निकलने की कहानी अब बच्चों को भी प्रेरित कर रही है. छोटी सी जन्नत के काम और जज़्बे की कहानी को स्कूल की किताब में शामिल कर लिया गया है. हैदराबाद के स्कूलों में जन्नत के काम के बारे में बताकर बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है. Also Read - Jagannath रथ यात्रा से पहले PM नरेंद्र मोदी ने की खुशहाली की कामना, कहा- भगवान आरोग्य लेकर आए

दरअसल, सात साल की जन्नत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रहती है. अपने परिवार के साथ रहने वाली जन्नत पिछले दो साल से जो कर रही हैं, उसने सबका ध्यान खींचा है. जन्नत पिछले दो सालों से डल झील की सफाई कर रही हैं. वह पिता के साथ नाव में बैठती हैं और मशहूर डल झील में पड़े कचरे को साफ़ करती चली जाती हैं. वह ये काम नियमित करती हैं और काफी कचरा निकाल लेती हैं. इससे डल झील को साफ़ रहने में मदद मिली है. जन्नत कहती हैं कि वह अपने पिता के सहयोग से ऐसा कर रही हैं.

J&K: Story of a 7-yr-old Jannat who has been cleaning Dal lake (Srinagar) since 2 yrs has been published in textbook that has been included in curriculum of a Hyderbad based school.She says,"I was inspired by my father to clean lake.All recognition I'm getting is due to my baba". pic.twitter.com/IMyFPCnVKv

— ANI (@ANI) June 24, 2020