नई दिल्ली: साल 2020 पूरी दुनिया के लिए यादगार रहा. इस साल में लोगों को काफी खराब हालात का सामना कर पड़ा. पूरी दुनिया में जहां एक ओर लोगों को कोरोना महामारी के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा वहीं, इस दौरान कई लोगों को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा. कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में भी लोगों ने कई तरह की चीजें की और लोगों को लंबे समय घर पर रहना पड़ा. इन महामारी ने लोगों के सोचने -समझने और लोगों से मिलने के तरीकों को बदल कर रख दिया. हालांकि अब चीजें धीरे-धीरे ठीक होने लगी हैं और लोग भी इस न्यू नॉर्मल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में लोग अब ऑनलाइन मीटिंग, शॉपिंग आदि का सहारा ले रहे हैं.. लेकिन अगर भारत की बात करें तो इंडिया वाले इस समय में भी जुगाड़ में लगे हुए हैं. भारत के लोगों के पास ऐसा हुनर है कि वह जुगाड़ से हर चीज का हल निकाल सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको भारतीयों द्वारा साल 2020 में कई गए कुछ ऐसे जुगाड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे. आइए देखते हैं- Also Read - Year Ender 2020: मिर्जापुर के 'मुन्ना त्रिपाठी' से लेकर पंचायत के 'अभिषेक' तक, इन छुपे रूस्तमों ने इस साल मचाया भौकाल

ऑनलाइन क्लास के लिए रेफ्रीजरेटर ट्रे का इस्तेमाल- इस न्यू नॉर्मल में ऑनलाइन क्लासेज का चलन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है औऱ पूरे दिन हाथ में फोन पकड़े बच्चों को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं हो सकती. इसलिए एक टीचर ने कमाल का आइडिया निकाला. टीचर ने फ्रिज के ट्रांसपैरेंट ट्रे को दो डब्बों के ऊपर रखकर व्यूइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल किया, जिससे उनकी फोन को लगातार हाथ में पकड़े रहने की जरूरत खत्म हो गई. Also Read - Year End 2020: देश के कई बड़े नेता नहीं रहे, साल 2020 में छोड़ गए अपनी यादें

हैंगर ट्राईपॉड- पुणे की इस केमिस्ट्री की टीचर ने अपनी डेडीकेशन से सभी का दिल जीत लिया. बच्चों को ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने के लिए इस टीचर ने हैंगर ट्राईपॉड बनाया. जो काफी वायरल भी हुआ.

I don’t know where or who. But this picture made my day. A teacher setting up their online class with available resources. ❤️ There is so much passion in this picture makes me overwhelmed. #COVID19India pic.twitter.com/88C7PBdSEW

