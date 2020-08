Kamla Haris Twitter: अमेरकिा में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने जैसे ही भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कमला हैरिस को उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में अपनी पसंद बताया, सोशल मीडिया पर लोगों की खुशी साफ नजर आने लगी. Also Read - पढ़ाई के लिए आई थीं अमेरिका, अब हैं राष्ट्रपति पद की दावेदार 'भारतीय मूल' की कमला हैरिस

इस घोषणा के आते ही कई लोगों ने खुशी जताई. ओबामा जस्टिस डिपार्टमेंट में सिविल राइट्स डिवीजन की पूर्व प्रमुख वनिता गुप्ता ने ट्वीट किया, “झूठ नहीं कहूंगी.. आंसू आ गए हैं..” वहीं शिकागो की मेयर लोरी लाइटफुट ने प्राइम टाइम टेलीविजन पर कहा, “अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न हूं”

हैरिस एक अश्वेत और भारतीय अमेरिकी हैं, उनका एक प्रमुख पार्टी से उम्मीदवार घोषित होना अपने आप में एक इतिहास बन गया है.

द लिंकन प्रोजेक्ट के सह-संस्थापक स्टीव श्मिट ने हैरिस के चुने जाने को लेकर एनबीसी से कहा, “यह वह टीम है जो डोनाल्ड ट्रम्प के जाने के बाद अमेरिका की बहाली का नेतृत्व करेगी. वह जबरदस्त हैं, चतुर हैं, तेजी से कदम उठाने वाली और मुखर हैं”

Congratulations to @KamlaHarris ji for getting vice presidential ticket.💐💐💐 pic.twitter.com/vGs7BImJLI

