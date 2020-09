World Oldest Person Alive: दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला हैं केन तनाका. केन तनाका, जापान की रहने वाली हैं. इनकी उम्र 117 साल है. गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने केन को दुनिया की सबसे अधिक उम्र वाली जीवित शख्स के रूप में मान्यता दी है. Also Read - Guinness World Records 2020: कोरोना के बीच इन लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाया अपना नाम, टूटे कई सारे रिकॉर्ड

केन तनाका से पहले ये रिकॉर्ड एक अन्य जापानी महिला के ही नाम था. जिनका नाम था नबी ताजिमा. नबी की मौत अप्रैल 2018 में 117 वर्ष 260 दिन की उम्र में हुई. Also Read - गुजरात की 17 साल की नीलांशी ने छोटी उम्र में बनाया रिकॉर्ड, Guinness World Records में दर्ज हुआ नाम

कौन हैं केन तनाका

जापान के फुकुओका शहर में रहती हैं. उनका जन्म 2 जनवरी 1903 को फुकुओका के एक गांव में हुआ था. अब वे एक नर्सिंग सेंटर में रहती हैं. उनकी खास देखभाल की जाती है. उनका पोता भी अब 60 साल का हो चुका है. Also Read - दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला ने मनाया अपना 117वां बर्थड़े, पिछले साल तोड़ा था अपना यह रिकॉर्ड

सोशल मीडिया पर लोग उनकी पहले और अब की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं-

#Japon 🇯🇵

En atteignant l’âge record de 117 ans et 261 jours, Kane Tanaka est rentrée dans l’histoire. Actuellement la personne la plus âgée au monde d’après le Guinness Book, elle est à présent la personne la plus âgée de tous les temps.pic.twitter.com/FfqHmX1sbM

— Asie Histoire (@AsieHistoire) September 20, 2020