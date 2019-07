नई दिल्ली. पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी के साथ-साथ आम जीवन में भी एहतियात बरतना पड़ता है. आम जनता भी उनसे यही अपेक्षा करती है. लेकिन कभी-कभार ड्यूटी से थके-मांदे इन पुलिसकर्मियों की आकांक्षाएं जब हिलोरे मारने लगती हैं, तो हमारे सामने नशे में टुल्ल किसी पुलिसवाले की तस्वीर या वीडियो आ जाता है. कुछ ऐसा ही एक मामला गुजरात का सामने आया है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी थाने में ही डांस करती दिखी है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया. महिला पुलिसकर्मी की इस हरकत को विभाग ने लापरवाही मानते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है.

यह घटना दरअसल, गुजरात के महेसाणा के लांघनाज पुलिस स्टेशन की है. वीडियो में दिख रहा है कि अर्पिता चौधरी नाम की पुलिसकर्मी थाने के लॉकअप के पास एक गाने पर डांस कर रही है. वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस के आला अफसर हरकत में आए. पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यह वीडियो 20 जुलाई का है, जो वाट्सएप और अन्य माध्यमों के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. महेसाणा के डीएसपी ने बताया कि 2016 में लोक रक्षक दल में भर्ती हुईं अर्पिता चौधरी का पिछले साल यानी 2018 में ही महेसाणा के लांघनाज थाने में ट्रांसफर किया गया था. थाने के भीतर उसका डांस करना और वीडियो बनाना नियमों का उल्लंघन है.

Gujarat: Lady cop on duty made TikTok video where she can be seen dancing next to lockup in Langhanaj police station, Mehsana. Video of incident has gone viral. She was dressed in civilian clothes. Police says,”concerned cop, Arpita Chaudhary has been suspended from duty.” (24/7) pic.twitter.com/r9jb2cCwBa

