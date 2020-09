Viral Video: इंटरनेट पर तेंदुए का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तेंदुआ अपने बच्चों को उठाकर कहीं ले जाता दिख रहा है. Also Read - हिंदू देवताओं पर आपमानजनक वीडियो बनाती थी हीर खान, पुलिस कर रही विदेशी कनेक्शन की जांच

वीडियो महाराष्ट्र के नासिक का है. खबर के मुताबिक नासिक के इगतपुरी इलाके में स्थित एक तेंदुए ने झोपड़ी में चार शावकों को जन्म दिया. पिछले महीने जन्में बच्चों के साथ वह लगभग एक महीने रूकी.

इसके बाद इन चारों बच्चों को तेंदुए ने एक-एक करके जंगल में शिफ्ट कर दिया. बच्चों को मुंह से उठाया और जंगल में ले जाकर रख दिया.

इस पूरे वाक्ये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

देखें-

#WATCH: A leopard that gave birth to four cubs inside a hut in Igatpuri area of Nashik last month, shifted to the jungle with her cubs yesterday. (Video Source: Forest Department) #Maharashtra pic.twitter.com/FT8NNyNU4y

— ANI (@ANI) September 2, 2020