नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसे में कुछ वीडियो लोगों के ध्यान को अपनी ओर बड़ी तेजी से आकर्षित करते हैं. इसी कारण इन वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद भी किया जाता है. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनो सोशल मीडिया पर फिर से छाया हुआ है. यह वीडियो वाइल्डलाइफ का है. इसमें शेर को विल्डेबीस्ट (Wildebeest) का शिकार करते दिखाया गया है. लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. Also Read - Super Cyclone Amphan: कोलकाता एयरपोर्ट हुआ जलमग्न, भारी तबाही के बीच एयरपोर्ट के उड़े परखच्चे

इस वीडियो में नदीं किनारे पानी पीने गए विल्डेबीस्ट का कुछ शेर शिकार करने की फिराक में रहते हैं. शिकार के दौरान तीन शेर आगे पीछे से विल्डेबीस्ट (भैस की प्रजाति) को घेर लेते हैं लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि विल्डेबीस्ट शेरों से अपनी जान बचाकर भाग जाता है. बता दें कि जब 2 शेर विल्डेबीस्ट पर हमला करते हैं तब वह हिरण की तरह काफी उंचाई पर कूदता है और शेरों के उपर से निकल जाता है. Also Read - जब सलमान खान शो में सबके सामने उतारी टी-शर्ट, देखकर चिल्लाने लगे थे लोग, वायरल हुआ वीडियो

The pride of lions never expected such a steeplechase😊 Also Read - संभल में सपा नेता और उनके बेटे की दिनदहाड़े हत्या, फायरिंग का लाइव वीडियो वायरल

Survival of the fittest. And moreover, lions have a 30% rate of successful hunting. pic.twitter.com/SMnkXTI1NI

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 28, 2020