Locals rush to loot liquor bottles: शराब से लदा ट्रक हाइवे पर पलट जाए तो क्या होगा? जी हां, जो आप सोच रहे हैं वही होगा. और वही हुआ भी. मामला छत्तीसगढ़ का है.

ट्रक जब पलटा तो पूरा ट्रक शराब से भरा था. घटना क्वार्धा की है. ट्रक पलटने की खबर चंद मिनटों में आसपास के क्षेत्र में फैल गई. फिर क्या था, लोग बेतहाशा ट्रक की ओर भागे और यहां से शराब लेकर भागने लगे.

जो जितनी बोतलें उठा सकता था, वो उतनी बोतलें लेकर भागा. बाद में खबर की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, हालांकि तभी भी लोग बोतल उठाकर भागते ही दिखे.

काफी देर तक लूटपाट का ये सिलसिला जारी रहा. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

देखें-

#Watch Locals rush to loot liquor bottles after a truck carrying it overturned in Kawardha, Chhattisgarh yesterday.

“The truck was carrying 200 cartons of alcohol bottles worth Rs 20 lakhs. The estimated cost of damage yet to be determined,” says Excise officer, Kawardha. pic.twitter.com/vieHBdPT4G

