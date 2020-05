नई दिल्ली: 1978 में अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘डॉन’ का गाना ‘खाई के पान बनारस वाला’ शायद ही कोई भूला हो. आज भी लोग जब पान खाते हैं तो ये गाना कभी न कभी ज़रूर सोच लेते होंगे. गाने में पान के प्रति दीवानगी है और यही दीवानगी इन दिनों पान के लिए वाराणसी में दिख रही है. लोग धूप में खड़े हैं. लम्बी लाइन लगाए हैं. इतनी मेहनत मशक्कत के बाद लोग पान का स्वाद ले रहे हैं. Also Read - Aurangabad Incident: औरंगाबाद रेल घटना पर बड़ा खुलासा, चश्मदीद ने बताया कि आखिर श्रमिकों ने क्या था किया

दरअसल, लॉकडाउन के बीच में पान-मसाला की दुकानों को भी छूट दी गई है. अन्य हिस्सों की तरह वाराणसी में भी पान की दुकानें खुल गई हैं. ऐसा होने के बाद पान की दुकानों के सामने लम्बी लाइन लग गई. मास्क लगाए लोग धूम में लम्बी लाइन लगाए खड़े रहे. लोगों ने पान के लिए काफी देर तक इंतज़ार किया और पान खाकर ही गए. Also Read - महिला ओपनर स्मृति मंधाना को Lockdown में खल रही इस चीज की कमी, बोलीं अब तो...

कई तो ‘खाई के पान बनारस वाला’ गाना गुनगुनाते नज़र आए. पान खाते रहने वाले लोगों का कहना है कि इतने दिनों तक पान नहीं खा पाया. ये पहला मौका था जब ऐसा हुआ. वरना शाम में खाने के बाद पान तो खाते ही हैं. अब दुकानें खुली हैं तो राहत की सांस ले रहे हैं. कम से कम पान तो मिलेगा. Also Read - अजय देवगन ने काजोल के साथ शेयर की थ्रोबैक फोटो, लिखा- 'लॉकडाउन 22 साल पहले शुरू हो गया था'

Varanasi: Customers queued up outside a paan shop yesterday as the paan shops in the city re-opened this week, following relaxations in the #CoronavirusLockdown. pic.twitter.com/w6Sj8zmskJ

— ANI UP (@ANINewsUP) May 8, 2020