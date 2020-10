Longest Female Legs: 6 फीट 10 इंच की एक लड़की इन दिनों सोशल मीडिया में छाई हुई है. वजह इसकी हाइट नहीं, बल्कि लंबी टांगें हैं. इसके लिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है. Also Read - दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का गिनीज रिकॉर्ड के बाद निधन

इस लड़की का नाम है मैकी क्यूरिन है और ये अमेरिका के टेक्सास में रहती है. उम्र है 17 साल. इसकी टांगें इतनी लंबी हैं, जितनी औसतन किसी इंसान की पूरी हाइट होती है.

खबरों के मुताबिक, मैकी क्यूरिन ने रूस के एकातेरिना लिसिना के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर यह रिकॉर्ड बनाया. मैकी क्यूरिन का दाहिना पैर 134.3 सेमी लंबा और बायां पैर 135.3 सेमी लंबा है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपनी वेबसाइट पर मैकी की तस्वीरों के साथ ऑर्टिकल शेयर किया है. साथ ही अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इसकी जानकारी दी है.

You can’t miss Maci Currin, with legs that stretch over 134.3 cm (52.874 in) tall, she is in the #GWR2021 edition for having the world’s longest legs https://t.co/c3C511ytZj

— GuinnessWorldRecords (@GWR) October 6, 2020