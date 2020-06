Lord Hanuman 25 Feet Tall Statue: भगवान हनुमान के केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में भक्त हैं. इसका जीता-जागता उदाहरण है 25 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा, जिसे अमेरिका में लगाया गया है. ये मूर्ति इतनी भव्य है कि हर ओर इसी की चर्चा हो रही है. Also Read - Tuesday Totke: मंगलवार को करें लाल किताब में बताए ये अचूक उपाय, पूरी होगी हर इच्‍छा

खबरों के मुताबिक, ये मूर्ति अमेरिका के डेलावेयर में लगाई गई है. स्थानीय मीडिया ने भी इसकी काफी कवरेज की है.

अमेरिका में इस मूर्ति को लेकर इतनी बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये वहां किसी हिंदू भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति है.

हनुमान मूर्ति को काले ग्रेनाइट से तैयार किया गया है. मूर्ति पर काफी सुंदर नक्काशी की गई है.

US: A 25 feet tall statue of Lord Hanuman has been installed in Hockessin, Delaware. Patibanda Sharma, President, Hindu Temple of Delaware Association says, “It weighs around 45 tonnes. It has been shipped from Warangal, Telangana to Delaware.” pic.twitter.com/KlWIEgKRCX

— ANI (@ANI) June 16, 2020