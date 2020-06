Lt. Lalhmachhuana: कहते हैं की हौसले बुलंद हों तो इंसान हर मंजिल को पा लेता है. कुछ ऐसी ही मिसाल कायम की है Lt. Lalhmachhuana ने. उन्होंने वो कर दिखाया है जो पहली नजर में नामुमकिन लगता है. यही वजह है कि लोग उनके कायल हुए जा रहे हैं. Also Read - शहीदों के घरों में मातम, जवान की मां ने कहा- 'मेरे बेटे को न्याय मिले, हमें चीन से बदला चाहिए'

सोशल मीडिया में लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. मिजोरम के रहने वाले इस लेफ्टिनेंट की तारीफ वहां के मुख्यमंत्री ज़ोरामथांगा भी कर चुके हैं.

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, Mizoram is proud of our very own Lt. Lalhmachhuana

s/o Lalsangvela from Ramhlun ‘N’ who was recently commissioned as an officer in the reputed Indian Army under the famed Artillery Regiment.

#MizoramforIndia

Lt. Lalhmachhuana भारतीय सेना की प्रतिष्ठित आर्टिलरी रेजिमेंट में अधिकारी बने हैं. वे चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि तस्वीरों में उनकी हाइट कम दिख रही है.

सोशल मीडिया पर लोग उनको इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं-

Lt. Lalhmachhuana can easily take down hundreds of enemies alone to save our borders despite his height. Height doesn’t matter. We are proud of you soldier.#IndianArmy — Abi (@abi_office) June 16, 2020

Congratulations . Our Real Heroes . — Niraj Sharma (@niraj_kmr777s) June 16, 2020

Congrats Soldier 🇮🇳🇮🇳👍 — 🇮🇳 Veera 🇮🇳 (@VeeraHindustani) June 15, 2020

We are proud of you guys. Lots of love — Anmol Hans (@AnmolHans18) June 14, 2020