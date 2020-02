नई दिल्ली: लड़की जिससे प्यार करती थी, उसी से शादी करने की ज़िद कर रही थी, लेकिन ये रिश्ता उसके परिजनों को मंजूर नहीं था. काफी जद्दोजहद के बाद जब परिजन नहीं माने तो दोनों भाग निकले, इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों को तलाशा और दोनों से बातचीत की. लड़की ने पुलिस से मदद मांगी, इस पर पुलिस ने न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि थाने के सामने ही उस लड़की से शादी करा दी, जिससे वह प्यार करती है. इस दौरान पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे.

मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है. यहां बंथरा थाना क्षेत्र है. बताते हैं कि यहां की रहने वाली एक लड़की के परिजन उसके प्रेमी को स्वीकार नहीं कर रही थी. इससे दोनों युगल परेशान थे. इसी बीच लड़की लड़के के साथ गायब हो गई. परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने इन दोनों को कुछ ही दिनों में खोज लिया, लेकिन जब दोनों ने पुलिस को अपने प्यार के बारे में बताया तो पुलिस भी पसीज गई. पुलिस ने इन दोनों की शादी कराने का जिम्मा उठाया. दोनों के एक मंदिर में सात फेरे कराए गए, इसके बाद थाने के सामने लाकर वरमाला पहनवा दी. पुलिस अधिकारियों ने दोनों को आशीर्वाद भी दिया.

A couple tied the knot at Lucknow women’s police station under the supervision of Police Commissioner, yesterday. The couple had approached police seeking security, as family of the bride disapproved of the wedding. pic.twitter.com/yJbKoLVEDl

