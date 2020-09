लूडो के खेल (Ludo Game) में मिली हार बेटी और पिता के रिश्तों पर असर डालने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, मगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा हुआ है. लूडो खेल (Ludo Game Cheating) में कथित तौर पर ‘चीटिंग’ से मिली हार के बाद पिता से बढ़ी दूरी से परेशान और बेचैन 24 वर्षीय युवती फैमिली कोर्ट पहुंच गई. फैमिली कोर्ट की काउंसलर सरिता राजानी के पास एक अजीबो-गरीब मामला आया, यह लूडो खेल से जुड़ा हुआ है. इस खेल में 24 वर्षीय बेटी अपने पिता की ‘चीटिंग’ से हार जाती है. इसके बाद उसकी अपने पिता से दूरियां बढ़ जाती हैं. वह उन्हें पिता तक कहने से हिचकने लगती है. युवती इससे इतनी परेशान और बेचैन होती है कि वह फैमिली कोर्ट की काउंसलर सरिता राजानी के पास परामर्श लेने जा पहुंचती है. Also Read - शादी के अगले दिन ही पति को लूटकर फरार हो गई दुल्हन, नौ महीने बाद ऐसी हालत में मिली

Madhya Pradesh: A 24-year-old woman approaches Bhopal Family Court, alleging cheating by her father in a ludo game. "She said she trusted her father so much & didn't expect him to cheat. We have conducted 4 counselling sessions with her," says Sarita, a counsellor at the court. pic.twitter.com/WDgukJ53Jn Also Read - ड्रग्स केस में नाम आने के बाद दीपिका पादुकोण का जमकर उड़ा मजाक, यूजर्स ने पूछा- माल है क्या?

— ANI (@ANI) September 26, 2020 Also Read - अजब-गजब: बिना सैंपल लिए ही बना दिया कोरोना पॉजिटिव, लोगों ने कहा-मार डालोगे क्या