Farting यानी 'पाद' मारना या 'गैस' छोड़ना कोई जुम तो नहीं है. हम-आप तो यही जानते हैं. पर अब ऐसा नहीं रहा. एक शख्‍स को इस काम के ल‍िए कसूरवार ठहराकर उस पर जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना भी 42 हजार रुपए का. ये खबर सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल हो रही है.

दरअसल मामला ऑस्‍ट्र‍िया का है. खबर है क‍ि यहां एक शख्‍स ने पुल‍िस के सामने 'पाद' मारा तो उस पर पुल‍िस ने कार्रवाई की. इस आदमी पर 500 यूरो का जुर्माना लगाया गया. 500 यूरो मतलब 42,868 रुपये.

ये सब सुनने में अजीब लग सकता है, पर सच है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना इसी महीने की शुरुआत की है.

500 euro penalty for loud bloating: A man in Vienna has been hit with this fat fine because of “massive bowel winds” when he encounters police officers. The man had “violated public decency,” the police said in their published fine.

