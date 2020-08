Viral: केरल के रहने वाले पीके सुधाकरन आजकल चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. हो भी क्यों ना, सुधाकरन ने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें रियल हीरोज की श्रेणी में ले आता है. जिसे करने में अच्छे अच्छों का ईमान हिल जाए. Also Read - 6 माह के बाद खुला ये विश्वप्रसिद्ध मंदिर, बनाए गए सख्त नियम, देखें तस्वीरें

कोच्चि में नेवल शिप रिपेयर यार्ड में काम करने वाली पीके सुधाकरन को सड़क पर गिरा एक पर्स मिला. उन्होंने पर्स उठाया तो उसमें 65 हजार रुपए थे. इतना Cash देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए.

पर, सुधाकरन ने इस पर्स को लौटाना अपना फर्ज समझा. उन्होंने पानगढ़ पुलिस स्टेशन में जाकर पर्स लौटा दिया. घटना 26 अगस्त की बताई जा रही है.

PK Sudhakaran (pic 1), an employee of Naval Ship Repair Yard at Kochi, spotted a wallet containing Rs 65,000 cash on road on 26th Aug. He deposited it at Panangad Police Station. It was returned to its owner, an auto driver, on 27th Aug: Southern Naval Command, Kochi, #Kerala pic.twitter.com/KDD7fhILBv — ANI (@ANI) August 27, 2020

इसके बाद पुलिस ने भी अपना फर्ज निभाया और उस पर्स के मालिक को ढूंढकर वो पर्स उसे लौटा दिया. दरअसल, ये पर्स एक ऑटो ड्राइवर का था, जो अब सुधाकरन का शुक्रिया करते नहीं थक रहा.

बहरहाल, सोशल मीडिया पर सुधाकरन हीरो बन चुके हैं. लोग उन्हें सलाम कर रहे हैं, उनके नेक काम को सराह रहे हैं.

Thank you PK Sudhakaran Sir for your honesty and being the source of inspiration to many to follow the path of truthfulness. — Uday (@udayfreelancer) August 28, 2020

Salute to P.K Sudhakaran — AJAY PATLE (@ajaypatle) August 27, 2020

I salute you sir 🙏 people like you are commendable 🙏🇮🇳👏 — Sagar Chadha 🇮🇳 (@SagarChadha18) August 27, 2020