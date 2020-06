Man ordered lotion got Bose earphones: ऐसा कई बार होता है क‍ि आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर क‍िया और गलती से आपको कुछ और ड‍िलीवर कर द‍िया गया. पर क्‍या हो जब आपने जो ऑर्डर क‍िया है उससे कई गुना कीमती सामान आप तक पहुंच जाए, और सोने पर सुहागा ये क‍ि कंपनी कहे क‍ि आप इसे रख लें. दरअसल, ऐसा एक शख्‍स के साथ हुआ है. उसने सोशल मीडिया पर पोस्‍ट कर पूरी कहानी बताई. बस फिर क्‍या था, देखते ही देखते ये पोस्‍ट वायरल हो गया. Also Read - नोटों की माला, सेहरा लगा सजा दूल्‍हा, भूल गया मास्क पहनना, बारात लेकर नि‍कला तो...

इस शख्‍स के ट्वीट को अब तक 22.8Klikes, 1.9K comments, 4.5K retweets मिल चुके हैं.

शख्‍स का नाम है गौतम. इसका कहना है क‍ि इसने 300 रुपए का लोशन अमेजॉन इंड‍िया से मंगाया था. इस लोशन की जगह पर इसे Bose के इयरबड्स मिल गए. ज‍िनकी कीमत 19 हजार रुपए है. यही नहीं, अमेजॉन अब इसे वापस भी नहीं ले रहा है.

पोस्‍ट करते हुए इसने ल‍िखा,

Bose wireless earbuds (₹19k) delivered instead of skin lotion (₹300). @amazonIN support asked to keep it as order was non-returnable!

देखें-

Bose wireless earbuds (₹19k) delivered instead of skin lotion (₹300). @amazonIN support asked to keep it as order was non-returnable! 🤪🤦‍♂️🥳 pic.twitter.com/nCMw9z80pW — Gautam Rege (@gautamrege) June 10, 2020

गौतम के इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए लोगों ने अपने ऑनलाइन शॉपिंग एक्‍सपीर‍ियंस शेयर करने शुरू कर द‍िए हैं.

Guess what, I ordered Dell Monitor worth 13k and what i got is Colin bottles, garbage etc. and now they are saying that they will not refund my money also. Amazon is just trying to fool their customers. Amazon business model revealed!!@AmazonHelp pic.twitter.com/mtH1SemrAN — Kalyan Gandhapu (@gandhapukalyan) June 11, 2020

Congratulations. I had a similar experience as well. The bounty wasn’t in the same league as yours though. 😊 https://t.co/3DWO8xRdZB — Debashis Tripathy (@deba1602) June 11, 2020

Similar incident here, ordered a product worth 2.1k but got this shampoo bottle and coconut water. Refund was processed though. 😔😔 pic.twitter.com/gcRxtqRF6o — chaibaba (@daryingfairy) June 11, 2020

My friend ordered Ram, Ssd for 14000Rs but received Glue gun worth 200rs instead.😂 #AmazonIndia @amazonIN pic.twitter.com/8k8mR4KlLK — Sagar Savaliya (@sagarsavaliya05) June 13, 2020

बता दें क‍ि अमेजॉन इंड‍िया ने अपनी वेबसाइट पर साफ तौर पर र‍िटर्न पॉल‍िसी मेंशन की है. इसके अनुसार,

Most items purchased from sellers listed on Amazon.in are returnable within the return window, except those that are explicitly identified as not returnable.

स्‍क‍िन और हेल्‍थकेयर प्रॉडक्‍ट के लिए ल‍िखा गया है,

such items are non-returnable due to hygiene/health and personal care/wellness/consumable nature of the product.