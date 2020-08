Google Map: दुनिया में कहीं भी जाना हो, रास्ता पता हो ना पता हो, एक ही नाम याद आता है और वो है गूगल मैप्स का. पर ये सुविधा किसी के तलाक की वजह बन सकती है, ऐसी ही एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. Also Read - पति को धोखा देना पत्नी को पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना, हुआ तलाक

एक शख्‍स के लिए यह सुविधा जीवन का सबसे बडा झटका बन गई. जब इसके जरिये उसे पत्‍नी की बेवफाई का पता चला. मामला पेरु का है. अब इस आदमी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है. इस तरह के पोस्ट लोग कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

वायरल पोस्ट के अनुसार, पेरू की राजधानी लीमा में एक आदमी लोकल मैप तलाश रहा था. उसे कहीं जाना था और रास्ता नहीं पता था. गूगल मैप के जरिए वो पूरी लोकेशन देख रहा था.

A guy caught his wife having an affair . . . when he spotted her with another man on a park bench on Google Maps Street View. Now they’re getting a divorce. Of course, we have to see the picture. pic.twitter.com/i5PpsQuPO3

— Dave Ryan (@daveryankdwb) August 13, 2020