Married To An Effigy: कोरोनावायरस महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग वाली शादियां तो आपने खूब देखी होंगी, पर अब एक ऐसी अनोखी शादी की तस्वीरें सामने आई हैं जिसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते. ये शादी हुई है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में.

इस शादी में भी मंडप सजा, दूल्हा-दुल्हन तैयार हुए, पंडित जी ने मंत्र पढ़े. लेकिन दुल्हन की जगह लकड़ी का पुतला था. खबर है कि दूल्हें के 90 साल के पिता की आखिरी ख्वाहिश इस शादी को देखना था. इसलिए शादी में जमकर नाच-गाना हुआ, दावत हुई, पर शादी हर तरफ चर्चा का विषय बन गई.

प्रयागराज शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर घूरपुर इलाके के भैदपुर गांव में ये शादी हुई है.

देखें-

Prayagraj: A man was married to an effigy in Ghurpur as per his father’s wish. Father of the bridegroom says, “I have 9 sons of which 8 were married. My 9th son has no property and is not intelligent, so I got him married to an effigy. (18.06.2020) pic.twitter.com/FiONuWdAQO

— ANI UP (@ANINewsUP) June 18, 2020