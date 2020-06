Martyred Santosh Babu: चीनी सेना से हुई झड़प में शहीद हुए कर्नल बी. संतोष बाबू की बेटी की तस्‍वीर सोशल मीड‍िया पर काफी वायरल हो रही है. इस फोटो को देख लोग नम आंखों से शहीद को श्रद्धाजंल‍ि दे रहे हैं. फोटो को लाइक, ट्वीट और र‍िट्वीट करने का स‍िलस‍िला जारी है.

इस फोटो में शहीद की 9 साल की बेटी उनकी तस्‍वीर के सामने हाथ जोड़े खड़ी द‍िख रही हैं. इसे देखकर लोगों का दिल तकलीफ से भर गया है.

No words…

Tears …

Abhigna, daughter of COLONEL SANTOSH BABU

16 BIHAR.

Daughter of all of us.❤ pic.twitter.com/VkyAmlzN1n — Mynah. (@maanasimaina1) June 16, 2020

लोग इस पर काफी कमेंट कह रहे हैं-

बता दें क‍ि पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात चीनी सेना से हुई झड़प में कर्नल बी. संतोष बाबू शहीद हो गए थे. इस खबर के आने के बाद उनकी मां ने कहा था कि उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया है.

बता दें क‍ि कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यपेट जिले के रहने वाले थे. संतोष अपने पीछे पत्नी, नौ साल की बेटी और चार साल के बेटे को छोड़कर गए हैं.

संतोष 16 बिहार रेजिमेंट में थे और पिछले डेढ़ साल से भारत-चीन सीमा पर तैनात थे. उन्होंने अपने माता-पिता से कहा था कि उन्हें जल्द ही हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई.

