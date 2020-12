#DharampalGulati: मसाला कंपनी MDH (MDH) के महाशय धर्मपाल गुलाटी (Mahashay Dharmpal Gulati Dies) का निधन हो गया है. गुरुवार सुबह ये खबर आते ही लोग सोशल मीडिया पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देने लगे. Also Read - 5वीं पास MDH मसाले वाले 'महाशय' की 25 करोड़ रुपए थी सैलरी, चौंका देगी सफलता की ये बेमिसाल कहानी

यूं तो महाशय धर्मपाल गुलाटी के निधन पर पीएम मोदी से लेकर देश की कई बड़ी हस्तियों ने शोक जताया पर आम लोगों ने भी इसमें कसर नहीं छोड़ी. Also Read - MDH मसाले वाले महाशय धर्मपाल नहीं रहे, कभी खुद मसाले पीसकर बेचते थे, ऐसे खड़ी कर दी 2 हज़ार करोड़ की कंपनी

ट्विटर पर लोगों ने ऐसे कमेंट्स दिए, जो बेहद भावुक थे.

Mahashay Dharampal Gulati owner of MDH who was born at sialkot (pakistan) and great businessman from India passed away at the age of 97.

Om shanti 🙏😓.#MDH#DharampalGulati pic.twitter.com/du3PLN77FF — Nitin singh katoch (@MrnitinSingh) December 3, 2020

बता दें कि महाशय धर्मपाल गुलाटी हमेशा से लोगों को प्रेरणा देते रहे. उनकी शख्सियत को देख हर कोई उनकी तरह बनना चाहता था.

Dharmpal Gulati ji, owner of MDH masala passed away at the age of 98. He was an Indian businessman, fondly called as Dadaji and Mahashayji. He was the owner and CEO of MDH (Mahshian Di Hatti Private Limited).#DharampalGulati pic.twitter.com/4IN5AF20df — Rohith. (@MSDstrikes) December 3, 2020

जिस तरह से उन्होंने छोटी सी शुरुआत कर मसाले को घर-घर पहुंचाया, उसकी मिसालें आगे भी दी जाती रहेंगी.

This man needs no introduction ,we all have seen him promoting MDH masale on TV

Today our very own Dharampal Gulatiji left us ! Recently he was conferred with Padma Bhushan #DharampalGulati pic.twitter.com/LopNe7Etpa — KhadakSingh (@khadaksingh_) December 3, 2020

एमडीएच मसाले का पूरा नाम ‘महाशियन दि हट्टी’है.

His Story…Struggles and Achievements are all so inspiring… Even in his 90’s #DharampalGulati ji never refused a single selfie…He was so patient with everyone…I will always cherish my fan moment with him….We will miss u sir. RIP sir🙏🙏 pic.twitter.com/sEZhGXpAy9 — Aditi (@_AsliAditi) December 3, 2020

महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट (जो अब पकिस्तान में है) में हुआ था.