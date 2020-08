Menaka Gandhi: भाजपा सांसद मेनका गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें एक व्यक्ति कथित रूप से कुत्ते पर कार चढ़ाता हुआ दिख रहा है. देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. Also Read - #MeToo: सरकार करेगी 'जीओएम' का गठन, राजनाथ सिंह हो सकते हैं अध्यक्ष

क्या है ट्वीट

मेनका गांधी ने ट्वीट किया, ''यह कुत्तों का ब्रीडर और कुत्तों की लड़ाई के लिए इनकी बिक्री करता है, लेकिन जब कुत्ते इसके काम के नहीं होते तो (उनके साथ) यह करता है. इस कुत्ते की करीब 30 मिनट तक असहनीय दर्द सहने के बाद मौत हो गई.''

This is Gurinder Singh s/o Harbans Singh, village Dandupur, Kapurthala in Punjab. He is a breeder and seller of dogs for dog fights. This is what he does to dogs when they are no longer useful.

This dog died after 30 minutes of being in excruciating pain. pic.twitter.com/lIvBpzXOhp

— Maneka Sanjay Gandhi (@Manekagandhibjp) August 18, 2020