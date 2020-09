Viral Video: अजगर को देखकर भला किसे डर नहीं लगेगा. पर एक अजगर भी इंसानों की दुनिया में कितना परेशान हो सकता है, इसका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. Also Read - ड्रग्स केस में नाम आने के बाद दीपिका पादुकोण का जमकर उड़ा मजाक, यूजर्स ने पूछा- माल है क्या?

दरअसल, एक अजगर सड़क पर कार के नीचे फंस गया. घटना मुंबई की है. इसके बाद इसे रेस्क्यू किया गया.

बताया जा रहा है कि सोमवार को इसे रेस्क्यू किया गया है. बहरहाल, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि अजगर एक कार के नीचे पहुंचा. और वहां पहियों के नीचे फंस गया. मुंबई के इस्टर्न एक्सप्रेस वे पर ये हुआ.

देखें वीडियो-

10 ft PYTHON Xn the road @ Chunabhatti to BKC Under the bridge, while ppl got frightened n stopped, a huge traffic jam.

It hid under a car.

The rescue team took an hr to reach.

Whats happening to #Mumbai ?

The curse of #ssrmurder is playing havoc n taking it to pits.

🕉️✡️🕉️ pic.twitter.com/ZJYltcLxqJ

— Rajan 🇮🇳 (@MissdOportunity) September 22, 2020