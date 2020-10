मुंबई में बिजली ग्रिड के फेल हो जाने के कारण बिजली आपूर्ति ठप्प पड़ गई है. मुंबई के पूर्वी, पश्चिमी, ठाणे और उपनगर के कुछ हिस्सों में बत्ती गुल हो गई है. ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. Also Read - Viral Video: महिला ने सरेआम सास को थप्पड़ मारा, फिर पीटा, वीडियो वायरल

लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं और मीम्स शेयर कर रहे हैं.

देखें- Also Read - Viral: इंडिगो की फ्लाइट में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, खुशी से झूम उठा केबिन क्रू, देखें Photos, Videos

Mumbai experiences #PowerCut today in several parts

Meanwhile Ulhasnagar & Ambernath residents to Mumbai : pic.twitter.com/k3IxN9f0yY — Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) October 12, 2020

SoBo people to Kalyan and Thane people after powercut.😂😂#powercut pic.twitter.com/O1OUF622eQ — Palash Rathod (@PalashRathod4) October 12, 2020

Another English word i got to know after Quarantine.😂😂 #powercut pic.twitter.com/zwPhMI74D0 — Palash Rathod (@PalashRathod4) October 12, 2020

Me heading towards to attend my online class

Meanwhile #powercut pic.twitter.com/JOZQFTxUjg — Yogesh Pathak 🇮🇳 (@yoges_hh) October 12, 2020

#powercut No Power in Mumbai. WFH people be like: pic.twitter.com/tH6y2jGfoC — SwatKat 💯 fb (@SwatKat77) October 12, 2020

Mumbaikars jumping on phones to tweet to the world that we are suffering #PowerCut first time in 20 yrs. Meanwhile PowerGrid : pic.twitter.com/ylb6UdQmjW — Hugo Stiglitz (@aatli_baatli) October 12, 2020

बता दें कि इस समस्या से कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बिजली आपूर्ति न हो पाने के कारण लोकल यातायात पर भी इसका प्रभाव पड़ा है.

बिजली के गुल हो जाने के कारण मुंबई के कई इलाकों में बिजली ठप्प है. साथ ही सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न लाइनों पर लोकल सेवा भी बाधित हो चुका है.

लोकल जहां-तहां खड़ी हैं, क्योंकि बिना बिजली के लोकल ट्रेनों का चल पाना असंभव है.