Who Is Binod: सोशल मीडिया पर इन दिनों #Binod काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है. हर तरफ #Binod को लेकर तरह-तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहै हैं. #Binod को लेकर सोशल मीडिया पर जो मीम्स और वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. हालांकि, यह इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यह Binod है कौन और ट्विटर पर यह नाम ट्रेंड क्यों कर रहा है.

Paytm New Twitter Name Also Read - Twitter ने राम मंदिर से जुड़े ट्वीट को किया सेंसर, अब लग रहे ये आरोप

दरअसल, मामला कुछ ऐसा है कि Youtube channel Slay Point ने एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसके प्रेजेंटर अभ्युदय और गौतमी ने भारतीय यूट्यूब चैनल्स के कमेंट देखने की बात कही.

We know you have a #Binod meme too. Tell us in the comments. pic.twitter.com/tFPUlO0clm — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) August 7, 2020

In addition to the appreciation for #Binod, let us not forget another hero, Armaan, who has commented this on every tweet of ours for the last year. https://t.co/DNpf4CC36i — Netflix India (@NetflixIndia) August 7, 2020

Everyone making memes on binod Binod be like : pic.twitter.com/HMRYS0d8gz — Ali_tabishhh23 (@tabishhh23) August 6, 2020

Dear #binod , we hope your name is not your online password. It’s pretty viral, change it now! #OnlineSafety — Mumbai Police (@MumbaiPolice) August 7, 2020

Humare yaha to #binod chal raha 😂😂

(See full pic) pic.twitter.com/CHmVcDQeDX — AB KYA BINOD NAAM RAKH LU…TABHI FOLLOW KAROGE??? (@_i_am_vivek) August 7, 2020

इसके बाद उन्होंने अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसे नाम दिया Why Indian Comments Section is Garbage (BINOD). दोनों ने इस वीडियो पर आए कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया. इसमें से एक कमेंट था Binod, जिसे Binod Tharu नाम के यूजर ने पोस्ट किया था.

#binod

Comment section on every social media platforms – pic.twitter.com/MKIJgdCJF7 — Harish (@surkastik) August 7, 2020

I know who is #BINOD Everyone to me:😂😂😂😂 pic.twitter.com/3Wr7vRfIjS — Preet Kamal (@preettkamall) August 7, 2020

वहीं एक शख्स ने Paytm को अपने ट्विटर अकाउंट का नाम बदलकर Binod करने का चैलेंज दे दिया. बस फिर क्या था, Paytm ने भी शख्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अपने ट्विटर अकाउंट का नाम बदलकर Binod कर लिया. बस फिर क्या था, देखते ही देखते ट्विटर पर #Binod ट्रेंड करने लगा.

For those who still didn’t get where this meme originated from..#binod pic.twitter.com/6vgOfFWm0N — Priya shetty (@Shyamalashetty3) August 7, 2020

What is #BINOD? B – Buckle up the seat belt before driving

I – Inform Police about any suspicious activity

N – Never drink and drive

O – Obey COVID guidelines

D – Dial 100 for any help or assistance#JaipurPolice #TeamJaipurPolice — Jaipur Police (@jaipur_police) August 7, 2020

Dear #binod, we know you have gone very viral, But your safety is important. corona is more famous than you so stay home, stay safe.#SafetyFirst — Nagpur City Police (@NagpurPolice) August 8, 2020

ट्विटर पर अब इसे लेकर तरह-तरह के मीम्स और वीडियो शेयर हो रहे हैं. जिन्हें देखकर लोगों का हंस-हंस कर बुरा हाल हो गया है.