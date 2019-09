नई दिल्लीः मौजूदा समय में देश में ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ दो ही मुद्दे बात करने के लिए हैं. एक चन्द्रयान-2 और दूसरा मोटर ह्वीकल एक्ट में बदलाव के बाद देश में कट रहे भारी भरकम चालान. इसरो चीफ के. सिवन के यह कहने के बाद कि लैंडर विक्रम का पता चल गया है और भारतीय वैज्ञानिक लगातार विक्रम से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, नागपुर पुलिस का एक ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है. नागपुर पुलिस का यह ट्वीट पोस्ट करने के कुछ मिनटों में ही सोशल मीडिया में छा गया और यूजर्स इसकी तारीफ करने में लगे हुए हैं. नागपुर पुलिस ने ट्वीट किया कि ‘विक्रम तुम जवाब दो, हम तुम्हारा चालान नहीं काटेंगे’.

DL और RC नहीं, अब लुंगी पहन कर गाड़ी चलाने पर कटेगा इतने रुपये का चालान, जान लें नए नियम

चन्द्रयान 2 के लैंडर से संपर्क टूटने के बाद महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने यह बेहद दिलचस्प ट्वीट पोस्ट किया जिसके बाद सोशल मीडिया में पुलिस को तारीफ मिल रही है. पुलिस ने अपने ऑफीशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि डियर विक्रम आप जवाब दिजिए, आपने सिग्नल तोड़ा है लेकिन हम आपका चालान नहीं काटेंगे. यह ट्वीट पोस्ट ही हुआ था कि इसे वायरल होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और यूजर्स ने इसकी जमकर प्रशंसा की. एक यूजर्स ने लिखा कि आप लैंडर को न ही गिरफ्तार कर सकते हैं और न ही कोई मामला दर्ज कर सकते है.

Dear Vikram,

Please respond 🙏🏻.

We are not going to challan you for breaking the signals!#VikramLanderFound#ISROSpotsVikram @isro#NagpurPolice

— Nagpur City Police (@NagpurPolice) September 9, 2019