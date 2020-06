Pashupatinath Temple: देश में इस समय पशुपत‍िनाथ मंद‍िर की चर्चा है. चर्चा का व‍िषय है इस मंद‍िर की घंटी. इसकी तस्‍वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. हो भी क्‍यों ना, इस घंटी को बनाया है नाहरू खान ने. Also Read - कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में रैपिड एंटीजन प्रणाली से होगा टेस्ट, 30 मिनट में आएंगे कोविड- 19 टेस्ट के नतीजे

देश में मंद‍िर तो खुले पर कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए मंदिरों में घंटी बजाने पर रोक लगी है. जब ये खबर मध्‍य प्रदेश के नाहरू खान को लगी, तो उन्‍होंने इसकी एक तरकीब खोज न‍िकाली.

उन्‍होंने ऐसा सेंसर बना द‍िया, जो घंटी के नीचे हाथ रखने से ही बजने लगता है. यानी घंटी ह्यूमन सेंसर की तरह काम करती है. इसे छूना नहीं होता.

ये घंटी एक ऑटोमेटिक सेंसर मशीन है. नाहरू खान ने इस मशीन को तैयार क‍र इसे पशुपतिनाथ मंदिर को दान कर दिया. मंदिर में घंटी लगते ही लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा.

अब लोग इस घंटी की तस्‍वीरें और वीड‍ियो खूब शेयर कर रहे हैं.

#WATCH Madhya Pradesh: Contactless bell has been installed at Pashupatinath Temple in Mandsaur. Temple administration says, “It works on proximity sensor (able to detect the presence of nearby objects without physical contact)”. #COVID19 (12.06.2020) pic.twitter.com/4ngoGDh0Mp

MP: A man, Nahru Khan has installed contactless bell at Pashupatinath Temple, Mandsaur. He says “We listen to azan, so I thought clanging of bells should also be heard. It works on proximity sensor (able to detect presence of nearby objects without physical contact)”. #COVID19 pic.twitter.com/bjY13EqZk6

— ANI (@ANI) June 13, 2020