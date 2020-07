NASA Perseverance Rover: हमेशा से इन्सान मंगल ग्रह के बारे में और जानने को उत्सुक रहा है. यही वजह है कि लाल ग्रह पर आज तक कई देशों ने यान भेजने का प्रयास किया है. कई को कामयाबी भी मिली है. पर सबसे आगे है नासा. इसी कड़ी में आज नासा एक और रोवर मंगल पर भेज रहा है. Also Read - कोरोना महामारी के बीच धरती पर आ रही एक और आफत! पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रहा यह बड़ा उल्कापिंड

नासा कार के आकार का छह पहियों वाला रोवर भेज रहा है, जिसका नाम है पर्सवीरन्स. ये ग्रह से पत्थर के नमूने धरती पर लाएगा जिनका अगले एक दशक में विश्लेषण किया जाएगा. Also Read - NASA SpaceX Launch: नासा ने रचा इतिहास, नौ साल बाद दो क्रू मेंबर के साथ लांच हुआ NASA SpaceX

चीन और संयुक्त अरब अमीरात मानवरहित अंतरिक्षयानों को लाल ग्रह पर भेज चुके हैं. अब तक के सबसे व्यापक प्रयास में सूक्ष्मजीवों के जीवन के निशान तलाशने और भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संभावनाओं की तलाश की जाएगी. Also Read - Coronavirus: इन तीन भारतीय कंपनियों को नासा ने दिया वेंटिलेटर विनिर्माण का लाइसेंस

बता दें कि सबसे पहले यूएई के अंतरिक्षयान ‘अमल’ ने जापान से उड़ान भरी थी. इसके बाद चीन का एक रोवर और ऑर्बिटर मंगल पर भेजा गया, इस मिशन का नाम ‘तियानवेन-1’ है.

देखें Live

The @ulalaunch #AtlasV rocket carrying @NASAPersevere is seen illuminated by spotlights at Space Launch Complex 41. Launch slated for Thursday July 30 at 7:50 a.m. EDT. #CountdownToMars More 📷- https://t.co/1C6QkuRetg pic.twitter.com/sRgsiEDfhn

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) July 30, 2020