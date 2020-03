नई दिल्ली: आए दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होती रहती हैं. ऐसे में ही एक वीडियो इन दिनों से फिर से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए सुना जा सकता है. बुजुर्ग महिला की अंग्रेजी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे. इस वीडियो को 1 मार्च को आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था.

Will be interesting to see how many marks @ShashiTharoor sir is giving to her? 😅

— Arun Bothra (@arunbothra) March 1, 2020