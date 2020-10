Funny Memes of Onion: मोदी सरकार के प्याज के आयात में छूट देने के फैसले के बावजूद देश में प्याज के दाम आसमान छूने लगे हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक प्याज की कीमत कम होने की कोई उम्मीद नहीं है. प्याज जो सामान्य दिनों महज 20 रुपये किलो मिलता था अब खुदरा बाजार में 100 रुपये किलो तक पहुंच गया है. Also Read - प्याज ने सबको रुलाया तो मीम्स आ गए हंसाने, देखें बाहुबली से लेकर अमिताभ बच्चन तक के फनी मीम्स

बेहद निम्न क्वालिटी का प्याज भी लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है. विक्रेताओं के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि बाजार में प्याज की सप्लाई नहीं होने के कारण कीमतें बढ़ रही हैं. हालांकि पिछले दिनों बरसात के कारण प्याज की कुछ फसल खराब हुई और बाजार में अभी नए प्याज आने की में देरी है इसलिए कीमतें लोगों को प्याज के आंसू रुला रहे हैं. Also Read - Onion Price Today: नासिक थोक मंडी में आज 70 रुपये किलो बिका प्याज, जानिए खुदरा में क्या है भाव

आने वाले दिनों में प्याज की कीमत 125 रुपये किलो तक जाने की संभावना भी है. मुंबई के सांताक्रूज इलाके में प्याज के थोक विक्रेता जहां हर दिन एक ट्रक प्याज बेच लेते थे, फिलहाल चार क्विंटल प्याज बेचने में है उनके पसीने छूट जा रहे हैं. गोडाउन में जहां प्याज का अंबार लगा रहता था अब वह खाली है. लेकिन एक बाजार बेहद गर्म है वो भी मीम्स का बाजार. सोशल मीडिया पर प्याज को लेकर भर-भरकर मीम्स शेयर किए जा रहे हैं.

Me trying to purchase onions: #OnionPrice pic.twitter.com/f6fV8ENMuH

— Gaurav Gupta (@g48660305) October 22, 2020