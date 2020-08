Paintings On Pillars: नोएडा को खूबसूरत बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण पूरी कोशिश कर रहा है. इसी तर्ज पर नोएडा में जगह जगह खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई हैं और इन सभी पेंटिंग पर आपको अलग-अलग चित्र बने नजर आएंगे. इन चित्रों के माध्यम से लोगों को अलग अलग संदेश देने की कोशिश की गई है.

दरअसल नोएडा बाईपास फ्लाईओवर के नीचे करीबन 116 पिलर हैं. इन सभी पिलर्स पर 6 से 7 थीमों को मद्दनेजर रखते हुए ये पेंटिंग बनाई गई हैं. इस रास्ते पर जिला अस्पताल, इस्कॉन मंदिर आदि मुख्य स्थान पड़ते हैं.

इन पिलर्स पर मुसाफिरों को कोरोना से जुड़ी पेटिंग नजर आयेगी, वहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और मधुबनी आदि थीम इनमें शामिल हैं.

नोएडा इस्कॉन मंदिर के सामने जो पिलर बने हुए हैं वहां कृष्णा भगवान से जुड़ी पेंटिंग बनाई गईं हैं. मंदिर के सामने से गुजरने वाले सभी लोगों को यह पेंटिंग काफी पसंद आ रही हैं और अक्सर लोग गुरजते वक्त इन सभी पेंटिंग्स के साथ तस्वीरें भी खींचते हैं. वहीं जिला अस्पताल के सामने नेचर से जुड़े चित्र देखने को मिलते हैं.

हालांकि इस वक्त कोरोनावायरस ने पूरी दुनिया मे अपना कहर मचाया हुआ है. वहीं इन पिलर्स पर कोरोना से जुड़ी पेंटिंग भी दर्शायी गई है, जो मुंह पर मास्क लगाने के लिए जागरूक करती है. साथ ही नोएडा में काफी इंडस्ट्री भी है. इन पेंटिंग के जरिये इंडस्ट्रीज को भी दशार्या गया है.

दरअसल, नोएडा प्राधिकरण की सीइओ ऋतु माहेश्वरी जिस वक्त गाजियाबाद में थी वहां भी इसी तरह की पेंटिंग बनवाई गई थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गाजियाबाद दौरे पर इन पेंटिंग्स की तारीफ की थी. वहीं नोएडा में आने के बाद सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने यहां भी इस तरह की पेंटिंग बनवाई है.

Towards Efforts to beautify and cleanup noida; @noida_authority has got metro pillars on road near iskcon temple and other public locations painted by artists ; @CMOfficeUP @dr_maheshsharma @swachhbharat pic.twitter.com/TqqaRKJiix

— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) August 16, 2020