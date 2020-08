Viral: सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कराची में प्राचीन हनुमान मंदिर और हिंदुओं के घर तोड़ने की खबर है. इसके बाद से लोग सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं. Also Read - पाकिस्तान सरकार ने पूर्व PM नवाज शरीफ को घोषित किया भगोड़ा, प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन से किया संपर्क

खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान ने कराची के ल्यारी में स्थित एक प्राचीन हनुमान मंदिर और उसके आसपास रहने वाले करीब 20 हिंदू परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया है. Also Read - दाऊद इब्राहिम की कराची में मौजूदगी पर पाकिस्तान का U-टर्न, अब दिया यह बयान...

प्राचीन मंदिर के मलबे के चारों ओर हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन भी किया. जिसके बाद पुलिस ने जांच की और इलाके को सील कर दिया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगा. Also Read - कश्मीर को लेकर चीन-पाकिस्तान ने फिर जारी किया संयुक्त बयान, भारत ने किया खारिज

देखें-

Hanuman temple in Lyari razed down. Hindu community says the builder took advantage of the Covid-19 lockdown to demolish the worship place. pic.twitter.com/PHMN8Am8g4 — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) August 21, 2020

लोगों ने जबरदस्त कमेंट्स किए हैं, जिनमें उनका गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है.

Madam Pakistan kitne din chalega..bas ham bhi yahi dekh rahein hain…itne nafrat se jo mulk banta hai…vo kabhi tikta nahi hai.. intezaar rahega..mitti me mile ye mulk..aur Balochistan, Sindh desh bane…vahan bhi hindu ke sath achha nahi hoga. Kyonki muslim to pak. ke vahi hai — Harsh Chhatradhari Pasi (@MusafirSafar1) August 21, 2020

Jis Allah ka name leke Pakistani dusro ko insaniyat aur iman shikate rahte h na unko to Allah bhi maf nhi karega. — Buddhi Prakash Meena🇮🇳 (@RoyalBundi) August 21, 2020

We don’t expect anything from Pakistan, but at least allow the remaining Hindus, Sikhs, Jains, Parsis, Buddhists and other prosecuted religious minorities to migrate to India, which is their natural homeland. Pakistani fascist regime can break temples but not our faith. — Mukesh Devrari (@MukeshDevrari) August 21, 2020

Hamesha se galat ho raha hai hinduo ke sath waha par na media waha ka bolta hai na hi hukumat. Why media is not raising this thing because they are minorities. Paid media kar bhi kya sakti hai. — Ashutosh Sharma (@Ashutos89942108) August 21, 2020

No Democracy in Pakistan PM Imran was fail to protect Awam — Chandresh Parekh (@ChandreshP1717) August 23, 2020

हालांकि पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ल्यारी के सहायक आयुक्त अब्दुल करीम मेमन ने मंदिर को ध्वस्त करने वाले बिल्डर के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. पर लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हैं.