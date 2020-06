Pakistan Viral Video: पाकिस्तान का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. ये वीडियो पाकिस्तान की मंत्री का है, जिसमें वे कोविड-19 पर अजीबोगरीब बयान देती दिख रही हैं. वो भी लाइव टीवी पर. इसी टीवी की फुटेज अब वायरल है. Also Read - OMG! Viral Video: इंसान की हथेली से पानी पीने लगा सांप, देख उड़ जाएंगे आपके होश...

दरअसल, टीवी की ये फुटेज ट्विटर पर @qureshik74 नाम के अकाउंट से 20 जून को शेयर की गई. इस वीडियो को लोगों ने जमकर देखा. शेयर किए जाने से अब तक इस पोस्ट को 311.6K व्यूज मिल चुके हैं.

वीडियो में पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन मंत्री जरताज वजीर गुल दिख रही हैं. वे कहती हैं कि कोविड-19 में 19 प्वाइंट्स होते हैं जो किसी भी मुल्क में किसी भी तरह से अप्लाई हो सकते हैं. उन्होंने इसे फ्लू की एक किस्म बताया. कहा कि ये 19 प्वाइंट्स में एक है जो किसी मुल्क को प्रभावित कर सकता है. इसकी गंभीरता संबंधित मुल्क के लोगों की इम्युनिटी लेवल पर निर्भर करती है.

देखें वायरल पोस्ट-

Zartaj Gul proves everyday that in Pakistani politics, confidence trumps knowledge and intelligence pic.twitter.com/Wjj1Aw3ZTe — Khurram Qureshi (@qureshik74) June 20, 2020

अब लोग इस पोस्ट पर जमकर मंत्री की खिल्ली उड़ा रहे हैं. देखें कमेंट्स-

I think she had an IQ of a six years old which has now been further downgraded by COVID-19 — Salman Rizwan (@salmanrizwan7) June 20, 2020

19 points wow 😯 and she’s federal minister — zabeih mujaddidi (@zabeih) June 20, 2020

What a shame for the country — Ayaz Khan (@AyazKha03563197) June 20, 2020

What the huck…

My gosh….I always knew her to a big fool…but didn’t know she was an fool of such immense magnitude. — Me (@Aslambhaiiiiii) June 20, 2020