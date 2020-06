Pakistan Police Arrested Donkey: जुआ खेलना कितनी बुरी बात है ना. अब इस आरोप में अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो लोग कहते हैं कि सही किया. ये आदत ही इतनी बुरी है, जितनी जल्दी छूटे उतना अच्छा. पर क्या आपने कभी किसी गधे को जुआ खेलते हुए देखा या सुना है? Also Read - ISI की पाकिस्तानी 'अनुष्का चोपड़ा' को भारतीय सेना की जानकारी दे रहे थे दो रक्षाकर्मी, रुपए भी लिए

आपका जवाब जो भी हो, पाकिस्तान में तो ऐसा गधा मिल गया है. यहां की पुलिस ने ऐसे ही एक गधे को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ये गधा जमकर जुआ खेलता है.

इस गधे की गिरफ्तारी की खबर पाकिस्तानी मीडिया में खूब जोर-शोर से दिखाया जा रहा है.

Donkey arrested for participating in a gambling racing in Rahim Yar Khan. Eight humans also rounded up, Rs 120,000 recovered. https://t.co/RIULiecduw pic.twitter.com/1FipntTR60

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, ये गधा पंजाब प्रांत के रहीम यार खान इलाके में था. शनिवार को पुलिस ने इसे अरेस्‍ट किया. गधे के साथ आठ अन्‍य संदिग्‍ध लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है.

मजेदार बात तो ये है कि इस गधे का नाम भी एफआईआर में दर्ज था. पाकिस्तानी मीडिया से मिला ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

अब लोग सोशल मीडिया पर जमकर मजे ले रहे हैं. ऐसे-ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं जिससे हंसी रोकनी मुश्किल हो जाएगी. एक ने लिखा, अगर इसी तरह से गधों को ग‍िरफ्तार किया जाता रहा तो रियासत-ए-मदीना जीडीपी पर आए संकट को दूर कर लेगा’.

