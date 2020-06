Pakistan Viral Video: पूरी दुनिया इस समय कोरोनावायरस से परेशान है. ऐसे में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हर देश में हो रहा है. ये लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और मरीजों को ठीक करने में किस कदर जुटे हैं, इसका अंदाजा पाकिस्तान के एक वायरल वीडियो से लगता है. Also Read - BSF ने जम्मू-कश्मीर में मार गिराया पाकिस्‍तानी ड्रोन, सामने आई ये आतंकी साजिश

ये वीडियो खूब देखा जा रहा है. इसे 5.7k व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो को सोशल मीडिया पर @MUmerFar00q

नाम के शख्स ने शेयर किया है. Also Read - आठवीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बना भारत, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोले- भात के चुनाव से आफत नहीं आ जाएगी

इस शख्स का दावा है कि वीडियो में पाकिस्तान के डॉक्टर पीपीई किट पहने डांस करते नजर आ रहे हैं. ये लोग मरीजों का हौसला बढ़ाने को ऐसा कर रहे हैं. Also Read - जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान ने सीमा पर फिर की फायरिंग, भारतीय सेना दे रही है जवाब

देखें पोस्ट-

Dance video of Pakistani Doctors with corona patients goes viral. I mean this called Humanity. Thanks frontline soliders.❤ #CoronaVirusPakistan pic.twitter.com/JwNiN82SSU

— Umer Farooq (@MUmerFar00q) April 11, 2020