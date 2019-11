नई दिल्लीः पाकिस्तान को अक्सर ही कभी अपने क्रिकेटर्स के खेल प्रदर्शन को लेकर तो कभी टीवी एंकर्स के जनरल नॉलेज को लेकर फजीहत झेलनी पड़ती है, लेकिन इन दिनों एक पाकिस्तानी मॉडल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और तारीफें बटोर रहा है. यह वीडियो एक फैशन इवेंट के दौरान का है, जहां रैंप वॉक के दौरान एक पाकिस्तानी महिला मॉडल की सैंडल टूट गई, लेकिन मॉडल के पीछे चल रहे साथी मॉडल ने न सिर्फ उसे गिरने से बचाया, बल्कि रैंप पर ही अपने हाथों से महिला मॉडल की सैंडल भी उतारीं.

ऐसे में सोशल मीडिया पर यह वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. इवेंट के दौरान मॉडल ने अपनी महिला साथी की जिस अंदाज में मदद की लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. दरअसल, इस फैशन इवेंट के दौरान कई महिला और पुरुष मॉडल साथ में रैम्प पर चल रहे थे. इसी दौरान मॉडल केशा सिद्दीकी ने एंट्री की और अचानक ही वह लड़खड़ाईं और उनकी हील्स टूट गई. इस पर केशा सिद्दीकी को चलने में समस्या होने लगी और यह देखकर उनके साथी सुबां अवन भी उनके पास ठहर गए.

Who is this Gentleman ? The model’s shoes broke & he just .. pic.twitter.com/SvOsWnE7F4

— NOOR 🇵🇰 (@50shadessofNoor) October 26, 2019