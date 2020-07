नई दिल्ली: टेक्नोलॉजी दिन पर दिन तरक्की करती जा रही है. कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. खाने पीने की मशीनों को अब बिना टच किए भी इस्तेमाल किया जा रहा है. और ऐसे में अगर आप ‘पानी पुरी’ के शौकीन हैं तो फिर आपके लिए बेहद खुश कर देने वाली खबर है. दरअसल एक वेंडिंग मशीन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पैसे डालने पर पानी पुरी निकलकर आ रही है. Also Read - आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान के स्वीमिंग पूल में मिला सांप, VIDEO देखकर आंखें आ जाएंगी बाहर

बहुत से लोग इस अनोखे आविष्कार की तारीफ कर रहे हैं. क्योंकि कोरोना संकट के दौरान आप बिना किसी के संपर्क में आए गोल गप्पे का लुत्फ उठा सकते हैं. हालांकि लोग कन्फ्यूज हैं कि इसे पानी पुरी (Pani Puri) वेंडिंग मशीन या कहें पानी पुरी का एटीएम! Also Read - कोरोना महामारी के दौरान UN की कार में शारीरिक संबंध बनाता दिखा शख्स, अधिकारी बोले- होगी जांच

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पानी पुरी की मशीन को देखा गया है. इसकी खाशियत यह है कि इस बिलकुल एटीएम की तरह काम करती है और इससे लोगों के बीच दुरी भी बनी रहती है यानि की सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मशीन को गुजरात के बनांसकाठा से एक युवक ने तैयार किया है. युवक ने बताया कि उसे इस मशीन को तैयार करने में करीब 6 महीने का वक्त लगा है. इस वेंडिंग मशीन में जैसे ही आप ऑप्शन चुनकर पैसे डालते हैं वैसे ही इससे अपने आप पानी पुरी निकलने लगती हैं. अच्छे से समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए… Also Read - United Nation की चलती कार में शारीरिक संबंध बनाने की वीडियो हुआ वायरल, प्रवक्ता ने कहा- घिनौना

Now this is real Indian ingenuity!

A Pani Poori vending machine.

Call it by any name Gol Gappe, Puchka, Batasa – we love it! pic.twitter.com/wC288b9uUD

— Hardi Singh (@HardiSpeaks) July 2, 2020