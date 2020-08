Ganesha Chaturthi-Muharram 2020: त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है. देश में इन दिनों गणेश चतुर्थी (Ganesha Chaturthi 2020) और मोहर्रम (Muharram) मनाया जा रहा है. Also Read - Ganapati Visarjan 2020: इस वजह से किया जाता है गणपति विसर्जन, जानें क्या है महाभारत से जुड़ी कहानी

विभिन्न धर्मों के लोग इन त्योहारों को मनाते हैं लेकिन हुबली, कर्नाटक से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगी. ये तस्वीरें हर किसी के लिए मिसाल हैं.

हुबली के बिदनल क्षेत्र में एक ऐसा पांडाल लगाया गया है जहां गणेश चतुर्थी और मुहर्रम साथ मनाए जा रहे हैं. तस्वीरें लोगों को काफी पसंद आ रही हैं.

देखें-

Karnataka: Residents of Bidnal area in Hubli of Dharwad district celebrate Ganesh Chaturthi & observe Muharram together, under the same ‘pandal’, whenever the dates of the two festivals coincide. Mohan, a devotee says, “It was done earlier too, we’re taking the tradition forward” pic.twitter.com/Npg70T8TOC

The dates of Ganesh Chaturthi and Muharram coincide every 33-35 years. In this village nobody is a Hindu or a Muslim alone, both come together in unison. All of us are children of the God: Maulana Zakir Qazi https://t.co/uPobtBhhrR pic.twitter.com/7dBenwWU08

— ANI (@ANI) August 28, 2020