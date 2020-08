100 Year Old Banyan Tree: उत्तर गोवा के अरमबोल बीच में प्रकृति प्रेमियों और स्थानीय संगठनों ने चंदा इकट्टा करके 100 वर्ष पुराने बरगद के एक पेड़ को दोबारा लगा दिया. यह पेड़ भारी बारिश के कारण इस महीने उखड़ गया था. Also Read - अगले 24 घंटे में इन राज्‍यों में बाढ़ का भारी खतरा, मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी

तटीय राज्य में भारी बारिश के कारण पांच अगस्त को बरगद का पेड़ उखड़ गया था. जिसके बाद लोगों ने इसे फिर से लगाने के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया.

Crowd-funding initiative by nature lovers and local organisations saves over 100-

year-old banyan tree, uprooted by incessant rains earlier this month, near Arambol beach in North Goa.

