महाराष्ट्र में एक छात्रा को पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए PMO ऑफिस ने दखल दिया और ये सुनिश्चित किया कि क्षेत्र में हर तरह की सुविधाएं हों.

खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के दरिस्ती गांव की निवासी स्वपनिली सुतर को ऑनलाइन पढ़ते हुए कई दिक्कतें आ रही थीं. नेटवर्क कनेक्टिवटी की वजह से उनकी पढ़ाई बीच-बीच में रुक जाया करती थी.

इस खबर को एआईआर और दूरदर्शन पर कवरेज मिली तो पीएम ऑफिस ने इस विषय पर संज्ञान लिया. उन्हें पूरे मामले की जानकारी हासिल की.

#DigitalIndia efforts that make a difference! @PMOIndia ensures young girl in Maharashtra doesn’t miss online lectures due to network connectivity issues anymore. https://t.co/vDKdAHPuLw https://t.co/3bCXafmsIe

— Digital India (@_DigitalIndia) August 26, 2020