#PUBG: भारत सरकार ने बुधवार को 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध की घोषणा की, जिसमें बेहद लोकप्रिय गेम पबजी भी शामिल है. ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है. कई तरह के मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं. Also Read - PUBG बैन से हैं निराश? इन 5 धांसू गेम में मिलेगा पबजी जैसा मजा

पबजी प्रतिबंध की खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गई और मिनटों में ही ट्विटर पर ‘पबजी बैन’ ट्रेंड करने लगा. Also Read - PUBG समेत किन 118 ऐप्‍स पर लगा बैन, यहां देखें पूरी लिस्‍ट

सोशल मीडिया पर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. गेम के कुछ प्रशंसक तो काफी निराश दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इसे सही फैसला बता रहे हैं. Also Read - Pubg banned in India: चीन को झटका, मोदी सरकार ने Pubg समेत 118 ऐप्‍स पर लगाया बैन

देखें-

Ban on #PUBG Indian parents be like ….😀 pic.twitter.com/GD19T2G8dw — Priyanka Shukla (@PriyankaJShukla) September 2, 2020

JEE/NEET Students and #PUBG Players Collaborating to go PMO pic.twitter.com/qSPr9uT56D — POSTPONE JEE/NEET (@NoExamsin2020) September 2, 2020

Students deleted #PUBG to study for Exams After exams coming to download it again: pic.twitter.com/FOKMNqVMFy — Aakash Hardasmalani (@Aakashhhh11) September 2, 2020

जब सरकार ने बुधवार को ताजा प्रतिबंधित ऐप्स की एक नई सूची प्रकाशित की, तो ऐसे अभिभावकों ने राहत की सांस ली, जो बच्चों के गिरते पढ़ाई के स्तर और उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे. हालांकि गेम के कुछ प्रशंसकों ने भी इस फैसले को स्वीकार किया है.

पबजी गेम फिलहाल वैश्विक स्तर पर 60 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है. इस गेम को खेलने वाले पांच करोड़ सक्रिय (एक्टिव) यूजर्स हैं. इसमें चीन के यूजर्स शामिल नहीं हैं, जहां इस गेम के रीब्रांडेड वर्जन को गेम फॉर पीस कहा जा रहा है.