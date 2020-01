अक्सर लूटपाट की घटनाएं सामने आती हैं. कई बार लुटेरे सड़क चलते राहगीर को या दुकानों में घुसकर लूटपाट कर लेते हैं. इसी मकसद से एक लुटेरा दुकान में घुसा. उसने बंदूक दिखाई और हाथ ऊपर कर रुपए लूटने की बात कही. इस पर दुकान पर मौजूद सिख दुकानदार ने पहले उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा- ‘हो गया’. इसके तुरंत बाद सिख शख्स ने सरिया उठाया और देसी अंदाज में गाली देते हुए स्टोर से खदेड़ लिया. लुटेरे को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा. ये मामला पंजाब या भारत का नहीं, इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड का है. इस दिलचस्प घटना का वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहा है.

यूके के प्रमुख मीडिया हाउस में से एक डेली मेल ने इसे प्रमुखता से कवर किया है. रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में पंजाब का एक शख्स डिपार्टमेंटल स्टोर किए हुए हैं. इस पंजाबी शख्स के स्टोर में एक लुटेरा घुसा. उसने पंजाबी शख्स को बंदूक दिखाई और रुपए सौंपने के लिए कहा. लुटेरे ने कुछ और भी धमकी दी, इस पर पंजाबी शख्स ने कहा- कुछ और कहना है, हो गया?

My cousins get mugged and he’s the calmest guy in the world 🤣🤣just listen to him #teripehndi pic.twitter.com/Fua1mLTMcP

इसके बाद पंजाबी शख्स ने पास ही रखी रॉड उठाई और काउंटर से निकल लुटेरे की ओर दौड़ा. ये देख लुटेरा घबरा गया और उसने भी दौड़ लगा दी. देसी अंदाज में बुरा भला कहते हुए पंजाबी दुकानदार ने बाहर तक लुटेरे को खदेड़ा. बन्दूक दिखाकर डराने की कोशिश करने आए लुटेरे की जान उलटा मुश्किल में पड़ गई.

“ Anything else “ Only a Indian, whilst being robbed, would try and sell them something at the same time 😂

— Kully Dehil (@KullyDehil) January 15, 2020