Python Killed Deer: शिकार के लिए पेड़ के पीछे छिपकर बैठे अजगर (Python) ने तेंदुए (Leopard) को मारने की कोशिश की थी. दोनों के बीच हुई इस जंग को दुनिया ने देखा, इसी बीच अब ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है. हिरन (Deer) की फुर्ती के उदाहरण कहानियों, कविताओं और मुहावरों में मिलते हैं लेकिन अजगर ने फुर्तीले हिरन को जिस तरह से अपना शिकार बनाया, उसे देख आप भी दंग रह जाएंगे. अजगर ने बेहद खतरनाक तरीके से हिरन को अपना शिकार बना लिया. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

पलक झपकते ही हिरन को अजगर ने मारा

ये घटना महाराष्ट्र के वन क्षेत्र सेंट्रल चंदा डिवीज़न (Central Chanda Division, Maharashtra) का है. यहां एक तालाब के किनारे चार हिरन मौजूद थे. इनमें से दो तालाब के बिलकुल किनारे अपनी प्यास बुझा रहे थे. जबकि दो पीछे की ओर खड़े हुए थे. इसी बीच हिरणों को कुछ महसूस हुआ. सभी सतर्क हुए और फिर कुछ पल बाद ही पानी पीने लगे. ख़तरा पास ही था, लेकिन अहसास होने के बाद भी हिरन इसे समझ नहीं पाए. दो हिरन पानी पी ही रहे थे, तभी अचानक पानी से निकले भारी भरकम अजगर ने एक हिरन पर हमला करते हुए उसका सिर दबोच लिया. बाकी हिरन तो भाग गए लेकिन जो हिरन चंगुल में फंसा था उसे अजगर ने पलक झपकते ही मार दिया और पानी में ले गया.

One of the clip from E surveillance Video of Central Chanda Division from Maharashtra. When pythons kill prey, they use a kind of ambush technique by jumping & striking the prey, grabbing it with their teeth in around 50 milliseconds only. ( Humans take 200ms to blink an eye). pic.twitter.com/e0jPrz1hVx

