Rabbit Tortoise Race Story: शायद ही कोई हो जिसने बचपन में खरगोश-कछुए की रेस वाली कहानी ना सुनी हो. ये कहानी ऑल टाइम फेवरेट है. एक के बाद दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती है.

पर अगर आप ये सोचते हैं कि इस कहानी का मकसद केवल आलस को दूर करना है, सच से इसका कोई नाता नहीं तो ये सोच नए वायरल वीडियो को देखकर गलत साबित हो सकती है. क्योंकि इस वीडियो में वही हो रहा है जो कहानी में हमने सुना है.

वीडियो में कछुए और खरगोश के बीच रेस शुरू होती है. शुरुआत में खरगोश तेज दौड़कर आगे निकलता है. फिर वो कछुए को काफी दूर देख आराम करने रुकता है. और यहीं से आगे की बाजी मार लेता है कछुआ.

देखें वीडियो-

Family tradition comes before personal reputation ☺️ pic.twitter.com/UvWh9JuBJV

अब ये वीडियो देखकर तो यही लगता है कि हमने बचपन में जो कहानी सुनी थी, वो सच ही थी. इस वीडियो को अब तक 63.9K व्यूज मिल चुके हैं.

लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं-

Finally.

I always knew my childhood wasn’t built on lies. 😂😂

Meanwhile bunnies parents right now pic.twitter.com/hytVY3x33t

— Anupam (@Geniustweeet) August 6, 2020