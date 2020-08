#RahatIndori: राहत इंदौरी के निधन के बाद सोशल मीडिया में लोग उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे हैं. उनकी शायरी के जरिए उन्हें याद किया जा रहा है. उनका हर चाहने वाला इस समय गमजदा है. Also Read - RIP Rahat Indori: 'बुलाती है मगर जाने का..... नहीं था', राहत इंदौरी की वो शायरी जिस पर जान छिड़कते हैं युवा

Rahat Indori Twitter

ट्विटर पर राहत इंदौरी ट्रेंड कर रहा है. #RahatIndori, RIP Sir, #riprahatindori हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. सैकड़ों लोग ट्वीट औ रिट्वीट कर रहे हैं.

देखें-

His words always pass through our heart .His voice gives us goosebumps .He was special. You will always stays in our hearts,you will be missed #RahatIndori pic.twitter.com/AfUmI16Bbb

RIP #RahatIndori , you will never be forgotten pic.twitter.com/LlDIN6muvY

Goosebumps

The country has lost one more legend.

Rip#RahatIndori Sir., it is sad to learn that Rahat Indori Sahab is no more with us.

REST IN PLEASE

We will Miss you sir Year 2020 has already taken so many from us

RIP #RahatIndori, you will never be forgotten … pic.twitter.com/baBGL1xVJb

