नई दिल्लीः लॉकडाउन के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर हमलावर रहे. सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए राहुल गांधी अपना पक्ष रखते दिखाई दिए. कभी देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के फैलाव को लेकर तो कभी देश पर पड़ रहे लॉकडाउन के प्रभाव को लेकर कांग्रेस नेता केंद्र पर निशाना साधते दिखे. लेकिन, इस बीच खुद राहुल गांधी (Rahul Gandhi New Look) सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसकी वजह उनका कोई राजनीतिक बयान या कांग्रेस में मची हलचल नहीं बल्कि उनका बदला-बदला अंदाज है. जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं.

दरअसल, लॉकडाउन के बीच राहुल गांधी ने अपने कई वीडियो संदेश ट्विटर पर जारी किए, जिनमें वह हर बार अलग-अलग लुक में नजर आए. अब. हाल ही में राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक और वीडियो शेयर किया था. जिसमें वह केंद्र सरकार की आलोचना करते दिखाई दिए. वीडियो में राहुल गांधी बिल्कुल नए लुक मे दिखाई दिए. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके नए लुक की चर्चा शुरू हो गई है. ट्विटर यूजर्स कांग्रेस नेता के बदले अंदाज को देखकर हैरान हैं.

Since 2014, the PM’s constant blunders and indiscretions have fundamentally weakened India and left us vulnerable.

Empty words don’t suffice in the world of geopolitics. pic.twitter.com/XM6PXcRuFh

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 17, 2020