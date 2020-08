Bhumi Pujan First Prasad: अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य ‘भूमिपूजन’ समारोह का प्रसाद सबसे पहले एक दलित परिवार को दिया गया. Also Read - राम मंदिर के लिए PoK से लाई गई मिट्टी, बनाया गया था फुलप्रूफ प्लान, इस शख्स ने दिया काम को अंजाम

परिवार महाबीर का है और उन्हें राम चरित मानस की एक प्रति और 'तुलसी माला' के साथ प्रसाद दिया गया. इसके बाद ही अयोध्या में अन्य लोगों के लिए प्रसाद का वितरण शुरू हुआ.

The first prasad from the grand '#BhumiPujan' ceremony of the #RamJanmabhoomi temple in #Ayodhya, has been given to a Dalit family.

The family is Mahabir's, and they were given 'prasad' along with a copy of Ram Charit Manas and a 'Tulsi mala'.

